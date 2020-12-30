全球經貿戰：富時羅素預告或從其指數剔除更多中企

美國特朗普政府下令禁止美企與「中國軍方有關聯的公司」投資後，全球指數公司富時羅素(FTSE Russell)早前表示將從指數產品中剔除8家中國公司的股票。最新有報道指，富時羅素指有可能將更多中國企業股票從其全球指數中剔除。

外電報道，富時羅素日前已宣布將9家中國公司排除在其全球指數之外，該公司周二(29日)發表聲明，正審視美國政府的最新指南，將就潛在的因素進行評估，重申將於2021年1月4日發布公告，任何額外剔除將於2021年1月7日生效。

另外，美國財政部近日收緊指引，列明禁令將涵蓋相關企業的子公司，以及投資組合內有該等企業的交易所買賣基金(ETF)和指數基金。

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