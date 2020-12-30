中美爭霸：分析指拜登沒選擇餘地　會繼續打中美科技戰

美媒引述多倫多諮詢公司未來創新中心(CIF)地緣政治專家Abishur Prakash指出，特朗普早對中國科技這發「子彈」已經發出，基本上已完全顛覆中美數十年來的現狀，因為美國沒有太多選擇，不是放任中國科技統治世界，就是要主動積極予以打壓。

他表示，拜登可能會繼續推動在全球5G通訊中排除中國供應商，並重新調整中企黑名單、並在某些出口領域加以管制，更有可能在合併、收購等規則祭出新的措施。

報道引述美國智庫外交關係協會(CFR)網絡路安全專家Adam Segal亦認為，拜登政府會視科技為中美競爭之地，保持特朗普政府的某些方法來切斷供應中國關鍵技術。不同之處在於，拜登政府將更着重於和民營部門、盟國合作，且集中在特定範圍的科技上。

歐亞集團(Eurasia Group)全球科技政策主管Paul Triolo預計，拜登政府將與盟國一同制定中國科技戰略，闡明新興科技、基礎科技領域是否涉及國安的定義及應控制的內容，包括AI、量子運算等等。他相信，拜登政府偏向管制更少的科技，但若是國安的必要技術，將會設起數道高牆來保護。

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