日本專家：中台廠商與日企技術差距時差約3至4年

日媒報道，日本積層陶瓷電容(MLCC)大廠村田製作所社長中島規巨認為，零組件行業有周期，在製造工藝上每20年會發生1次重大變化，可能和海外企業的差距縮小，也可能拉大，而他認為在目前的狀況下，中國和台灣的零組件廠商，如果想要追上村田製作所技術的話，估計有3至4年的時間差。

他表示，中國企業擅長追趕已經上市的東西，但在電子零組件上並不容易，認為競爭對手即使對村田製作所的產品進行分析，能理解範圍應該也不大，對於材料生產技術、小型化的方法，就算是同行也不太清楚。他又認為，如果中美持續對立，考慮到中國市場規模和經濟發展，將不得不把針對歐美日本市場的產品，和針對中國市場的產品分開生產。

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