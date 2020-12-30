石四藥鹽酸氨溴索注射液獲國家藥監局通過一致評價
2020年12月30日 12:08
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石四藥集團(02005)公布，公司全資附屬公司石家莊四藥有限公司的鹽酸氨溴索注射液(包括4ml:30mg、2ml:15mg及1ml:7.5mg)已獲得國家藥品監督管理局批准通過仿製藥質量和療效一致性評價。
鹽酸氨溴索注射液屬於原化學藥品第6類，用於伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、
慢性肺部疾病(例如慢性支氣管炎急性加重、喘息型支氣管炎及支氣管哮喘)的祛痰治療，亦用於手術後肺部併發症的預防性治療等。
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