港股格局：連敬涵料明年首季升至28000點

港股半日飆升逾300點，逼近27,000點大關。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，今日為期指結算日，美股周二晚臨近下跌，惟港股並無特別原因上升，市場可觀望收市前會否有機會升穿27,000點，但他不預期會有太大變幅，相信恒指將接近27,000點收爐。

他看好1月份股市，因內地經濟復甦較快，市場對疫苗的效果較樂觀，加上1月份內地銀行有機會放水，有利股市資金流動性，第1季向上機會大，恒指有望升至28,000點關。

明年資金將會繼續輪炒。舊經濟方面，內地疫情受控，政策繼續支持內需板塊，故他同時看好資源及物流股份。至於新經濟股，雖然明年初股價或持續整固，但當市場消化監管政策，加上業績公布利好消息時，市場會再度熱炒。

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