太古完成出售太古城中心第1座商廈交易
2020年12月30日 12:29
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太古(00019)及太古地產(01972)聯合公布，有關出售太古城中心第1座物業，買賣協議已於12月30日完成，物業等值於對價餘額減去延期付款金額的款額，予以中期調整後約為82.44億港元，已按以下方式支付。買方以現金向太古地產支付約72.74億元，及向太古控股實體發行2,200股對價股份，佔買方控股公司22%股份。
太古11月初公布，出售太古城中心第一座物業予基滙資本，總額約98.45億元，每方呎作價約15,609元。
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