「磁帶大王」陳秉志又散貨　低市價5%沽筲箕灣地舖

有「磁帶大王」稱號的資深投資者陳秉志再沽售舖位，以約2,285萬港元賣出筲箕灣愛禮街2號地下雙號舖，低市價約5%。該舖實用面積約596方呎，原先叫價約2,500萬，減價約215萬元或約8.6%。

舖位租客為壽司店，月租金約6萬元，租期至2022年10月中，租金回報率約3.2%。該舖於2002年10月斥885萬元買入，現升值約1,400萬元或約1.6倍。

據了解，近期陳氏連沽多個舖位，包括有粉嶺聯昌街2個地舖，合共以約4,500萬元沽出。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020