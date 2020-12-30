比特幣又見28000美元　拜登出手前將登頂？

比特幣(Bitcoin)今(30日)股價做好，現價報28,081.8美元，升1,639.8美元或5.84%。外媒報道，隨着比特幣價格持續走高，市場預計美國新一屆政府好可能出手對虛擬貨幣祭出更嚴格的監管。

事實上，關於美國擬對虛擬貨幣行業進行更嚴格的監管的消息不絕於耳，當中包括要求交易者披露其身份。虛擬貨幣交易所Luno的Vijay Ayyar表示，比特幣可能「非常接近最高價」，儘管它仍可能達到30,000美元。

美國證券交易委員會(SEC)最近指摘銷售瑞波幣的發行商Ripple Labs誤導投資者，並且未遵守有關提供未註冊數碼資產的規定，這促使更多投資者轉向比特幣和其他數碼貨幣。

由於傳統貨幣供應量不斷增加，大量資金湧往比特幣等虛擬貨幣，以對沖美元疲軟和通脹風險。儘管如此，批評者仍然懷疑虛擬貨幣作為穩定資產的長期可行性。

候任美國總統拜登所屬的民主黨，一向主張對虛擬貨幣作出更嚴格的監管。事實上，好大機會出任財政部長的前聯儲局主席耶倫，一向都不大喜歡比特幣，認為屬「高度投機」，更評論有關的匿名交易存在網絡安全問題。

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