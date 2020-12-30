紅色資本天下：中資流入港股數量創紀錄　且將源源不絕…

面對持續近年的全球疫情、內部社會動盪，以及捲入中美之爭的璇渦，香港股市陰霾滿布。可實際上今年港股指數雖偏軟，但交投卻十分之活躍，且投資者對投資前景並不悲觀，原因是有源源不絕的內地資金流入提供強力支持。

外電報道，今年以來內地投資者已淨買入6,610億港元的香港股票，創出2016年內地與香港股票市場交易互聯互通機制啟動以來的最高年度紀錄已沒懸領。另外，隨着香港致力成為內地大型公司優選上市地，今年港股的首次公開募股(IPO)和第二上市籌資規模更是創出了逾510億美元的10年來最高紀錄。資金流入勢頭之強已經迫使香港金管局屢屢入市干預以遏制港元升勢。

故見投資者依然希望來年在這個世界第四大股市加大持倉，即使內地在整頓螞蟻集團、加大反壟斷監管力度，令大型科技股受壓，但投資者的這種信心沒受太大影響。

報道引述DWS Group亞太區首席投資官Sean Taylor表示，內地政府確保香港回歸穩定，並繼續支持這個重要金融中心的決心明確，考慮到其頗具吸引力的估值，該公司正在考慮增持港股。

恒生指數公司上周發布的市場意見征詢文件中提出，擬增加香港基準股指的成分股數量，此計劃若得施行，也將有助於增加香港股市的每日成交量。

香港今年一直是中美政治緊張關係的焦點，中國在香港全面實施《港區國安法》更是將其推上了風口浪尖，引發港股12年來最大幅度的下跌，並使人們生出了資本外逃的擔憂。恒生指數年內迄今已下跌近6%，目前相對於MSCI全球指數的表現處於1999年以來的最差水平。該指數成分股中僅有三分之一錄得了年內漲幅。

交銀國際駐香港董事總經理兼研究主管洪灝表示，考慮到香港是一個沒有資本管控的成熟市場，它還會吸引更多的內地公司來上市。

此外，香港與內地的債券通可能也將會在明年推出，但往後兩地的更緊密合作，還須視乎港交所能否找到一位對中國有信心的人和具國際背景的人來繼任李小加的職位。

內地所扮演的日益重要的角色，未來幾年將為香港市場提供重要支持。報道引述華興證券分析師稱，內地投資者的交易在香港股市總成交量中的佔比有望從2018年的11.7%增加到2022年的17%。除了IPO及資金流入，其他還有一些因素也讓市場感到樂觀。

摩根士丹利早前開始轉而睇好香港地產股，理由是該類股票較低的估值以及可持續的股息和成交量成長。至於5G，摩根士丹利在亞洲所有市場中也最睇好香港，指香港的單位用戶收入增長在該地區一直居於榜首地位。瑞信亦預計，得益於消費驅動下的內地經濟強勁成長勢頭，恒生指數將會在明年重上之前曾在2019年年中觸及的30,000點水平。

當然，內地監管風險仍會繼續困擾網絡股，這類股票近日市值已經蒸發了將近2,000億美元。新一屆美國政府上台後美中關係何去何從依然難料，這也將是2021年市場所面臨的一個潛在威脅。惟富國基金的基金經理張峰認為，這一切都不會讓好友卻步。與內地上市公司相比，香港上市公司仍有很多增長空間，皆因香港有很多新公司具有相對較高的增長潛力，基金都在追逐這些優質股。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020