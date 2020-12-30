恒大夥內地152家仲介機構成立房車寶集團

房車寶集團周三(30日)在深圳舉行記者會，該公司由恒大與中國152家仲介機構於今年下半年重組成立，以「數字科技、房車合一」為願景，創新應用大資料、人工智能、雲計算、虛擬實境等數字科技，構建房產、汽車線上線下全管道交易服務平臺，打造全球規模最大、實力最強的互聯網科技服務集團。

房車寶集團目前擁有全民經紀人會員2,162萬。線下門店30,635家，平台年精準導流實地看房客戶超2,000萬，年交易規模1.2萬億人民幣。

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