古洞北燕崗村項目擬建分層住宅及洋房　涉527伙

晶苑地產或有關人士就上水古洞北燕崗村南面一幅綜合發展區用地，再向城市規劃委員會提交申請，最新方案擬作洋房及分層住宅混合發展，合共提供527個單位。

文件顯示，上述地盤佔地約165,866方呎，屬綜合發展地帶，現要求改劃為「住宅(乙類)1」及「住宅(丙類)1」用途。地盤南面將作分層樓宇發展，該部分面積約72,734方呎，地積比率3倍，擬建3幢9至13層高住宅，涉及樓面約218,201方呎，提供478個單位。

至於北面約93,132方呎作洋房用途，擬議地積比率1.1倍，相關樓面面積約102,445方呎，將興建49座3層高洋房。整個項目總樓面約320,646方呎。

地盤內的二級歷史建築物的「恩慈之家」，將進行保育並改建為住宅會所，面積約4,792方呎。申請人認為，擬議申請有助釋放土地資源，支援附近商貿及科技園的工作人口，並可保育「恩慈之家」。

資料顯示，該地盤兩年前亦曾提出住宅規劃申請，當時計劃興建2幢14層高住宅，另建3座2層高非住宅大廈，提供313個單位。

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