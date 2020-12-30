疫情給世界經濟帶來「顛覆式變化　眼下僅開端而已

外國傳媒報道，2020年新冠肺炎疫情這種級別的經濟衝擊，要每隔幾代才會出現一次，卻帶來了永久而深遠的變化。

以產值來衡量，世界經濟正處於從低迷邁向復甦的道路上，地球上77億人口終其一生對如此慘烈的低迷幾乎都是前所未見。疫苗面世後，應會在2021年加速經濟的反彈，但新冠肺炎疫情其他的後遺症將影響未來幾年的全球增長。

有些已經清晰可辨。機器人接管工廠和服務業工作的態勢會繼續，白領工人也將更多地留在家裏工作。國與國之間和一國之內將出現更多的不平等現象。政府將在公民的生活中扮演更大的角色，花費更多(也欠債更多)。以下是針對一些方興未艾的轉化之概述：

【大政府】

隨着社會與國家之間的社會契約迅速改寫，大政府將會捲土重來。當局追蹤人們的足迹和會見的人，並在僱主無力支付工資時代為墊付，上述情況變得司空見慣。在一些自由市場觀念盛行數十年的國家中，必須修補安全網。

根據麥肯錫公司，為了支付這些干預措施，各國政府今年的預算赤字總計達到11萬億美元。此類支出可以持續多久？納稅人何時必須開始承擔這些費用？這些問題已經引發爭辯。至少在發達經濟體中，超低利率和毫無懼色的金融市場似乎意味着近期內不會爆發危機。

從長遠來看，經濟學上的一個重大反思正在改變人們對公共債務的看法。新的共識認為，在低通脹的世界中，各國政府的支出有更多的空間，應更積極地運用財政政策來推動其經濟發展。現代貨幣理論的擁護者說，他們率先提出了這些論點，主流思潮現在才開始拾人牙慧。

【更寬鬆的貨幣政策】

中央銀行紛紛投入大印鈔票。利率創下新低紀錄。央行主事者加大了量化寬鬆的力度，擴大了量化寬鬆的範圍，購買企業和政府債務。

所有這些貨幣干預措施創造出史上最寬鬆的金融狀況，引發一股投機狂熱，使許多分析師擔心未來的道德風險。不過，中央銀行的政策將難以逆轉，尤其是如果勞動力市場仍然殘破不堪，且企業仍繼續其節衣縮食的努力。

根據一份今年發表的論文，以史為鑑，疫情大流行會長期壓低利率。該論文發現，大流行爆發的1/4世紀後，利率通常比沒有疫情下的水平低1.5個百分點。

【債務與殭屍企業】

政府在大流行期間提供的信貸成了企業救亡圖存的生命線。結果之一是，發達國家的公司債務水平激增。根據國際清算銀行的計算，非金融公司在2020年上半年淨借入3.36萬億美元。

根據一份新報告，由於封鎖措施或消費者抓緊荷包，許多行業的收入急劇下降，虧損也讓企業的資產負債表元氣大傷，因此是可能爆發「重大企業償付能力危機」。

有些人認為，為企業提供過多支持，且對於哪些企業可以接受支持幾乎不設條件限制，其中隱含的風險很大。他們說，這就是創建「殭屍企業」的配方，這些殭屍公司在自由市場是無法存活，只能靠國家援助來苟延殘喘，將拖累整個經濟的生產力。

【大鴻溝】

針對刺激措施的辯論可能感覺像是第一世界才能擁有的奢侈品。貧窮國家缺乏較富裕國家那種能夠保護工作和企業、投資疫苗的資源，它們需要更快勒緊腰帶，否則將面臨貨幣危機和資本外逃的風險。

世界銀行警告，疫情大流行正在孕育新一代的貧困和債務紛擾，國際貨幣基金組織說，發展中國家可能存在失落十年的風險。

二十國集團中的債權國政府已經採取了一些措施，來減輕最窮困借款人的負擔，但也招致批評其提供的債務減免有限，並且未能引入私人投資者加入該計劃。

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