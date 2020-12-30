全球經貿戰：調查指44%日企正調整供應鏈　擬擺脫對華依賴

日本媒體報道，調查指出，被日本政府認定為擁有需要防止向海外流出的重要技術的96家日企中，有逾四成表示正在調整其供應鏈，以擺脫對中國的依賴。

上述針對約150家擁有信息通信領域等安保相關技術，被規定外國投資者出資之際需要事前提交申請的上市的企業進行調查，96家作出回應的日企中，有44%企業表示正在調整其供應鏈，擬把其生產基地和供貨方從中國分散至其他國家。

雖然如此，仍有許多日企認為，中國作為市場的重要性沒有改變，表示將實施和探討從中國收縮業務與撤退的日企僅有3家。

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