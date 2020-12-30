2020年無人能測！2021年全球經濟又會是怎樣？

今年即將結束，事前誰也不能想像得到2020年的命運，目前對2021年也勢必影響深遠。以下是外國媒體對2021年的預測：

【世衞組織(WHO)會宣布新冠肺炎緊急事件告一段落嗎？】

不會。WHO若要解除此警示，從疫苗推廣到持續保持社交距離等一切措施都必須到位，等到明年底，每日死亡病例勢必會遠低於目前的1萬人，但不足以正式宣告疫情落幕。

【全球會有50億人口接受疫苗嗎？】

不會。就連在英美兩國，對疫苗的疑慮也可能影響施打進度。

【中美會達成貿易協議嗎？】

不會，拜登擔心搖擺州選票不保，不太可能對中國示弱。

【2021年會不會是電動車的轉捩點？】

會。電動車銷量在德國和北歐大增。摩根士丹利預測，全球電動車銷量今年會增長逾50%，佔整體銷量近5%。

【首5大科技股市值會不會超過8萬億美元？】

會。兩年內，這5家合併市值增加逾一半至7萬億美元，全球奮力度過疫情之際，科技5大企明年收入可能再增1,600億美元，增長13%。

【標指站上4,000點？】

會。隨着疫苗普及，3月以來表現不盡出色的能源股和金融股可望追落後，同時，也很難想像科技明星股會受挫。

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