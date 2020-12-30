商品有價！玉米創33年最長升勢 黃豆觸及近6年新高

我內地強勁需求及市場憂慮供應不足帶動，玉米價格周二(29日)創下33年來最長的升勢；黃豆價格也上揚，觸及近6年新高。

芝加哥期貨交易所3月交割的玉米期貨周二連續第12日上漲，一度觸及一年半以來高位每英斗4.6725美元，收市仍漲2.1%，報每英斗4.66美元。如此長天數的升勢，是1987年9月以來首見。

3月交割的黃豆收市也大漲3.1%，報每英斗12.96美元；盤中最高見12.995美元，是2014年6月2日以來新高。

外電引述政府的資料顯示，於12月24日止當周，美國出口玉米的檢查量較之前一周增加29%，內地是第一大出口目的地。與去年同期相較，增幅更是超過一倍。目前看來需求短時間內不會減緩。

StoneX風險管理顧問Matt Campbell表示，中國的需求將會是未來兩年玉米價格的主要基礎動能。

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