純電動車其實唔環保？豐田汽車社長話你知點解...

日本豐田汽車社長豐田章男日前以日本汽車工會會長身分，指純電動車(EV)生命周期排放的二氧化碳較想像中多，難以達成零排碳目標，意在阻止日本政府加速推動全面EV化。除了環保因素，豐田挺身「對抗」政府背後還有另一個原因。

豐田章男指出，若是日本汽車全面改為純電動車，全國尖峰用電量要增加10%至15%，等於新建10座核電廠發電機組或是增加20座火力發電機組。要充滿一部純電車的電池，要消耗一個家庭一周的用電量。也就是說，在發電來源比例沒有大幅改變前，純電動車仍在間接排放大量二氧化碳。

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