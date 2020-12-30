三星電子股價再創新高　分析：受惠晶圓代工產業

隨着高階微處理器晶片愈來愈多採用晶片設計商安謀(Arm)，晶圓代工業開拓了以往被英特爾(Intel)獨佔優勢市場以外的更多商機，除了台積電將會受惠外，南韓投資公司亦看好三星電子將迎來此良機。

三星電子正全力發展晶圓代工事業，投資公司Korea Investment & Securities對此看好，並認為其將受惠於更多個人電腦與伺服器的高階中央處理器需求，調高其股價淨值比，由1.8倍調高至2.1倍，目標價亦調升14%至92,000韓圜，投資評級維持「買入」。

三星電子今(30日)股價曾見81,300韓圜歷史新高，最終收漲近3.5%，至81,000韓圜。

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