電動車狂潮！鋰電池ETF年內狂飆1.2倍

外國傳媒報道，全球掀起電動車狂潮！其中，由於目前電動車的電池以鋰電池為主，Global X鋰電池技術交易所買賣基金(ETF)升勢驚人，今年以來股價已飆120%。

上述ETF於2010年7月掛牌上市，共有41隻成分股，主要專注投資鋰電池生態系統，包括鋰礦商和鋰電池製造商。第一大成分股為美國雅寶佔比12.32%；其次為江西贛鋒鋰業，權重佔6.15%，在中國鋰供應鏈佔主導地位。

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