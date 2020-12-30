【市後重點睇】美匯呈弱　道期升74點

美匯指數企90關樓下，見89.71逾兩年半低位；港匯處7.7526；離岸人民幣(CNH)見6.5139；美元兌日圓報103.31；歐元企1.2265；英鎊升上1.3539。金價報1,879美元。油價向上，布油企51.35美元，紐油報48.3美元。道指期貨升74點。

●市後關注點

-21:30 美國11月商品貿赤

-22:45 美國12月芝加哥採購經理指數(PMI)

-23:00 美國11月待完成房屋銷售

●亞洲股市：日股收爐日跌123點，全年累漲16%。

●新冠肺炎：今年美國電影票房挫八成，近40年最慘淡。

●名人獻計，英特爾漲7%，分析師仍然唔睇好？

●【旅業蕭條】亞航出售印度合資企業股份涉2.9億元。

●新冠肺炎：疫情徹底改變世界經濟的8大體現...

●全球經貿戰：

-富時羅素預告或從其指數剔除更多中企。

-調查指44%日企正調整供應鏈，擬擺脫對華依賴。

●商品有價！玉米創33年最長升勢，黃豆觸及近6年新高。

●比特幣又見28,000美元，拜登出手前將登頂？

●中國經濟：

-最終核實2019年GDP增6%，達98.65萬億人幣。

-海南自由貿易港金融發展中心成立。

●國進民退動真格？螞蟻被下令整改，傳鋪路國企增持。

-內地嚴管科技巨頭，馬雲身家唔見超過800億元。

●美領館壽臣山物業牽涉中美外交事務，恒隆：限期前無法完成交易。

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