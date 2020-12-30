【市後重點睇】美匯呈弱　道期升74點

2020年12月30日 16:09
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    美匯指數企90關樓下，見89.71逾兩年半低位；港匯處7.7526；離岸人民幣(CNH)見6.5139；美元兌日圓報103.31；歐元企1.2265；英鎊升上1.3539。金價報1,879美元。油價向上，布油企51.35美元，紐油報48.3美元。道指期貨升74點。
    ●市後關注點
    -21:30　美國11月商品貿赤
    -22:45 美國12月芝加哥採購經理指數(PMI)
    -23:00 美國11月待完成房屋銷售
    ●港股收市企穩兩萬七關，恒生指數升578點或2.18%，報27,147點。國企指數升213點或2.05%，報10,662點；科技指數升297點或3.72%，報8,295點，主板成交1,533億港元。科技股領漲，阿里巴巴升6.39%，騰訊及美團升逾5%；京東集團升4.9%；小米集團升0.45%。https://bit.ly/3pynV9V
    ●A股快報：滬綜指漲1%，創業板指數觸及逾5年高位。https://bit.ly/2KCbivT
    ●亞洲股市：日股收爐日跌123點，全年累漲16%。
    ●新冠肺炎：今年美國電影票房挫八成，近40年最慘淡。
    ●名人獻計，英特爾漲7%，分析師仍然唔睇好？
    ●明年晶片股前景可觀？分析師睇好呢幾隻股份... https://bit.ly/3n2w8S2
    ●【旅業蕭條】亞航出售印度合資企業股份涉2.9億元。
    ●新冠肺炎：疫情徹底改變世界經濟的8大體現...
    ●全球經貿戰：
    -富時羅素預告或從其指數剔除更多中企。
    -調查指44%日企正調整供應鏈，擬擺脫對華依賴。
    ●商品有價！玉米創33年最長升勢，黃豆觸及近6年新高。
    ●比特幣又見28,000美元，拜登出手前將登頂？
    ●中國經濟：
    -最終核實2019年GDP增6%，達98.65萬億人幣。
    -海南自由貿易港金融發展中心成立。
    ●國進民退動真格？螞蟻被下令整改，傳鋪路國企增持。
    -內地嚴管科技巨頭，馬雲身家唔見超過800億元。
    ●美領館壽臣山物業牽涉中美外交事務，恒隆：限期前無法完成交易。
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