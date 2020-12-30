【產經直播】恒指今年勢升住收爐？

2020年12月30日 16:27
  • 東網電視
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    踏入期指結算日，港股周三(30日)全日有得升，突破兩萬七關口，最終升578點，收報27,147點，大市上升動力延至明年？
    科網股繼續有得彈，雖然美團(03690)面臨反壟斷訴訟，不過美團繼續有得彈，但仍無阻升勢，高位有貨繼續揸？至於二線科網股表現強勢，金蝶國際(00268)破頂、金山軟件(03888)升超過1成2，若要入市不如炒不受反壟斷消息影響嘅股份？
    光伏玻璃股有資金追捧，福萊特玻璃(06865)發盈喜，料全年純利最多增長1.3倍，股價直逼31元，信義光能(00968)收市亦升超過半成，環保概念繼續炒得過？
    新能源汽車概念股繼續有炒作，長城汽車(02333)即市升約1成，比亞迪股份(01211)、吉利汽車(00175)亦要資金流入，要博揀邊隻好？
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