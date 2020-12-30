新股專輯：網上車市周四起招股　入場費5171元

該公司是次發行2.04億股，其中90%為國際配售，10%為本港公開發售，集資最多2.61億元，所得約39.8%將用於業務擴張；約36.1%用於技術開發；約14.1%用於未來投資及收購；以及約10%將用於營運資金及其他一般公司用途。

該公司引入4名基礎投資者，合共認購1,170萬美元(約9,126萬港元)，包括華泰國際認購500萬美元、Shimmering Skyline認購300萬美元、GCML及Coast SPC分別認購200萬美元及170萬美元。

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