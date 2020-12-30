新股專輯：網上車市周四起招股 入場費5171元
2020年12月30日 16:27
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中國汽車平台網上車市(Cheshi)(01490)周四起至下周五(31日至2021年1月8日)招股，每股招股價介乎1.08元至1.28元，每手4,000股，入場費約5,171.59元，預期明年1月15日掛牌。農銀國際為獨家保薦人
該公司是次發行2.04億股，其中90%為國際配售，10%為本港公開發售，集資最多2.61億元，所得約39.8%將用於業務擴張；約36.1%用於技術開發；約14.1%用於未來投資及收購；以及約10%將用於營運資金及其他一般公司用途。
該公司引入4名基礎投資者，合共認購1,170萬美元(約9,126萬港元)，包括華泰國際認購500萬美元、Shimmering Skyline認購300萬美元、GCML及Coast SPC分別認購200萬美元及170萬美元。
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