新股專輯：榮萬家生活服務周四起招股　入場費9272元

該公司是次發行9,400萬股H股，其中90%為國際配售，10%為本港公開發售，集資最多17.25億元，所得約60%將用作物色嚴格篩選的戰略投資及收購機會；約15%用作豐富社區增值服務組合；約15%用作提升信息技術基礎建設及推動智慧社區管理；以及約10%將用於營運資金及其他一般公司用途。

截至2020年12月22日，榮萬家的合約管理項目數量為431個，覆蓋中國19個省、直轄市及自治區的62個城市。

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