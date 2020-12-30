新股專輯：榮萬家生活服務周四起招股 入場費9272元
2020年12月30日 16:29
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中國物業管理公司榮萬家生活服務(02146)本周四起至下周五(12月31日至2021年1月8日)招股，每股招股價介乎13.46至18.36元，每手500股H股，入場費約9,272.51元，預期明年1月15日掛牌。華泰金融為獨家保薦人。
該公司是次發行9,400萬股H股，其中90%為國際配售，10%為本港公開發售，集資最多17.25億元，所得約60%將用作物色嚴格篩選的戰略投資及收購機會；約15%用作豐富社區增值服務組合；約15%用作提升信息技術基礎建設及推動智慧社區管理；以及約10%將用於營運資金及其他一般公司用途。
截至2020年12月22日，榮萬家的合約管理項目數量為431個，覆蓋中國19個省、直轄市及自治區的62個城市。
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