新股專輯：宋都服務周四起招股　入場費2929元

該公司是次發行8億股，其中90%為國際配售，10%為本港公開發售，集資最多2.32億元，所得約60%將用於長三角地區擴充業務規模、提高市場份額及擴大地理分布；約15%透過利用先進科技創建智慧社區及為業主及住戶開發移動應用程式；約15%用於探索、擴展及擴大社區增值服務及其他業務，特別是長租公寓業務；及約10%將用於為公司的營運資金及其他一般企業用途提供資金。

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