李小加告別網誌　寄語港交所續連接中外市場

早前已多次預告離任但不會退休，亦不會離開香港，重申「如果把金融看作是水的話，我在過去的工作中積累了一些與水有關的知識和經驗...希望能夠利用我在香港交易所學到的『水利知識』，繼續為香港、為國家、為市場做點貢獻」。

李小加又指，雖然現今政治、經濟環境艱難，但港交所和香港金融市場在逆勢中仍然展現出了強大的韌性，充分顯示出香港作為國際金融中心的競爭力和在國際舞台上的重要性。即使面臨無數挑戰，但今天仍然是香港的美好時代，因為無論中美關係如何演變，中國早已離不開世界，世界也離不開中國，尤其是資本市場。同時亦是港交所的美好時代，「將繼續作為連接內地金融市場與國際金融市場的翻譯器和轉換器，為中國經濟發展和金融開放發揮重要作用，增強香港國際金融中心的競爭力和吸引力」。

他又認為，新冠疫苗讓人見到曙光，希望很快就會走出陰霾。另外，李小加明年踏入60歲，回顧過去職場生涯是由時代成就，「沒有中國的改革開放，就不會有中國經濟的騰飛，也不可能有我們這一代人今天的一切」，而香港是東西交匯的國際大都市，讓他「既可以擁有國際視野，也可以保留我的中國心」。

早前有外媒報道指，李小加提早超過一年辭任，主因他與主席史美倫的關係緊張。李氏在網誌中直言，「尤其要感謝的就是香港交易所歷任董事會成員和全體同事，過去11年能夠跟你們這樣的夢之隊合作是我的榮幸與驕傲，你們幫助我實現了我對這個市場的許多願景和夢想」，似乎是打破日前的傳聞，又形容在港交所工作，是其職業生生涯中最難忘的11個年頭，對此十分感恩。

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