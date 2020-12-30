中企紫光集團又有債務違約 應付利息涉7995萬人幣

中資科企紫光集團在上海證券交易所公告，因公司流動資金緊張，旗下一筆債務融資工具未能償清到期債務，涉及應付利息7,995萬元人民幣(下同)，不能按期足額償付，已構成實質性違約。公司合計負有清償義務的已到期債務的累計金額17.42億元，公司全資子公司紫光國際控股負有清償義務的已到期美元債合計4.62億美元。

紫光集團指，是次債務違約可能會對公司的財務狀況產生不利影響。公司將繼續通過多途徑籌措本期債券利息，盡快向投資者支付本期債務融資工具的利息。

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