美股恍如2000年科網泡沫！分析指投資者毋須太擔心　因為...

美股屢創歷史新高之際，BTIG股票及衍生品首席策略師的「美股大好友」Julian Emanuel表示，過去6個月美股走勢與2000年互聯網泡沫破滅前高峰相似，但認為投資者不必因而過度擔心。

Emanuel接受外媒訪問時提到，美股市場參與度和2000年處於同等水平，甚至更高，而這情況把市場估值推升至和當年相近的泡沫水準。不過他認為，當前背景與20年前已大不相同，目前的背景更有利於企業實現可持續收益，為投資者帶來真正的利潤。

他續稱，目前的利率環境與當時完全不同，現時經濟正等待加速增長，預計會在2021年於全球範圍內發生。至於最糟的情況，他料美股將回調10至15%，可能導致股市回落的因素，預計與新冠疫苗及其分發有關，但相信回調只是暫時性，原因是他並未看到任何不利的情況。考慮到貨幣政策和現在的財政調整，以及收益加速增長的背景，認為這將是個買入機會。

他又認為，經濟敏感型股票會是2021年的贏家，其中金融股位列榜首，將推動標指數在2021年底前升上4,000點。

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