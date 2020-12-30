官媒：大戶「抱團」核心資產　A股恐走向負面效應

今年A股市場熱門核心資產向好，部分熱門板塊如白酒、科技、醫藥、消費、新能源車、光伏等升幅驚人。中國官媒周三(30日)發表評論文章指出，據統計顯示，大多數個股的上漲原因中，業績增長只是次要因素，很多個股升幅2/3以上的公司靠的是估值推動，公募基金等機構投資者不約而同買入，則是其估值提升的主因。

文章指出，機構投資者行為背後存在一個「正反饋機制」，即是發現核心資產價值帶來投資收益，賺錢效應刺激基金申購，新增資金再次流入核心資產，股價上漲帶來更多賺錢效應和資金，股價和估值被推高，媒體和市場為高估值尋找合理理由，資金繼續流入熱門板塊和個股。由於機構買入名單較短，投資最後甚至變成小部分板塊和個股愈買愈漲、愈漲愈買的簡單粗暴循環。

文章提及，這種正反饋機制在一定程度上體現了金融市場的內在規律，但也蘊含着風險，有時是巨大的系統性風險。因為當正反饋內在能量耗竭後，很可能走向負反饋，並且正反饋時間愈久力量愈大，負反饋持續時間也可能愈久，或者破壞性愈大。目前A股市場做好與沽空的便利度不對稱，因此官媒建議應該考慮讓基金也可通過沽空賺錢，使得市場估值更為合理。

文章稱，如果市場上很多人認為投資不需要看估值只需無腦跟風買入，或者發明一些時髦詞匯來擺脫估值束縛，風險就會上升。真正的估值，從來不是「人云亦云」出來的。

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