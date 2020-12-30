渣打：耶倫不可能「積極推行」強勢美元政策

渣打銀行G-10貨幣研究主管Steve Englander表示，美國財長提名人選，美國聯儲局前主席耶倫不大可能「積極推行」強勢美元政策。

美匯指數今(30日)持續下跌，曾低見89.71；最新仍跌逾0.2%，報89.72，創2018年4月以來低位。

Steve Englander指出，耶倫像任何人一樣，清楚強勢美元會增加聯儲局推升通脹的難度，會對美國出口造成傷害，並會損及新興市場美元借款人。當前企業借貸成本也很低，意味着毋須借助強勢美元來「說服外國人以優惠條件借錢給美國」。雖然耶倫會認為強勢美元符合美國利益，但該行認為「她不會有多少具體跟進行動」。

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