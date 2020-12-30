迎接疫後新世代！Uniqlo憑甚麼突圍而出？

外國傳媒報道，快時尚大廠優衣庫(Uniqlo)在疫情下的成功之首！在4月，日本受累疫情肆虐之際，該公司在橫濱港灣的全新設計店面、以「園區」命名的Uniqlo Park仍決定開幕。店裏賣鮮花，店外斜壁設計成攀岩牆，還有許多可供遊樂的設施，令大賣場融入更多社會生活元素，向消費者表達公司轉型的理念。

報道指出，優衣庫要將自己由一家服飾店，轉型為一種社會基礎架構，更注重永續與社會責任，不再只是以高業績增長為經營目標。即使在疫情前，優衣庫就準備這樣做了，如今疫情來襲，使其更堅定這方向。

該公司一向注重消費者意見回饋，不少商品是因消費者建議而來。今年因應疫情賣起口罩，也是消費者建議，加上年輕員工響應。一開始董事長柳井正有點抗拒，質疑服飾店為何要賣口罩，後來從善如流，最近考慮售賣更多日常生活織品，像是毯子、床單等。

競爭對手、Zara的母公司Inditex也同樣設立日常生活和雜貨的產品線。他們都發現，今年疫情令消費者減少出門，對家飾品的需求比服飾更大。

高盛分析師Sho Kawano說：「市場對迅銷(Uniqlo母公司)由日本壯大到亞洲，有很高的期待。」優衣庫股價在疫情期間一直維持在高水平，今年11月17日時，甚至短暫創下掛牌以來最高價88,630日圓。自3月底低位計算，股價已接近升兩倍。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020