新地獲大股東郭氏家族增持70萬股　涉6900萬元

其中由「新地媽打」郭鄺肖卿(郭老太)持有的股權，由26.69%增至26.72%。「郭氏三兄弟」的各自基金Adolfa Limited、Bertana Limited、Cyric Limited，所被視為的持股均由10.73%增至10.76%。當中，被視為由新地主席郭炳聯的持股，由18.22%增至18.24%。其他已披露的受益人包括郭氏家族第三代的郭基俊、郭基泓、郭基煇、郭顥澧。

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