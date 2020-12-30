金管局：「系統重要性」認可機構名單不變

香港金融管理局公布，已完成對具本地系統重要性認可機構(D-SIB)名單的年度評估。根據評估結果，被指定為D-SIB的認可機構名單維持不變，即與金管局去年底公布的D-SIB名單相同。

金管局現時指定的D-SIB框架，是就計算其監管緩衝資本加入較高吸收虧損能力資本規定(HLA資本規定)，名單包括6間香港銀行。

滙豐銀行繼續為第4組，於列入名單的6間銀行中，屬最高組別，HLA資本維持2.5%。與去年12月24日公布的D-SIB名單相比，在是次公布的名單中，被指定為D-SIB的認可機構的HLA資本規定維持不變。

值得留意，歸類為愈高組別的銀行，反映監管機構對其資本要求愈高，及具較高的系統重要性。

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