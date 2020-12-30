美股今年兩大輸家　市值損失達1.71萬億元

新冠肺炎疫情今年肆虐全球，但隨着疫苗快將面世及環球央行放水救市，各地股市都迭創新高，但在美股中仍有兩大輸家，分別是年內大跌了40%和45%的埃克森美孚和富國銀行。

數據顯示，這兩家公司市值也分別下跌了約1,200億美元和1,000億美元，折合共約1.71萬億港元。事實上，兩者均來自標指成分股中表現最差的類別，標指今年上漲近15%，不過能源類股暴跌37%，金融類股下跌6%。

沙特阿拉伯與俄羅斯之間的油價戰，以及疫情衝擊原油需求，使得油價在4月份首次跌至負數。埃克森美孚股價創有史以來最差的年度表現，面對需求不確定性，迫使集團本季度減記近200億美元資產。

另外，富國銀行的情況也同樣糟糕，在持續的監管醜聞和聯儲局近期下令解除銀行禁止回購股票命令的情況下，該公司的股價是眾多銀行股中表現最糟糕之一。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020