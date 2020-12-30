新股專輯：網上車市料交易促成服務明年復甦

網上車市將於下周五(1月8日)截止認購，每股招股價介乎1.08至1.28港元，發行2.04億股，集資最多2.61億元。每手4,000股，入場費約5,171.59元，預期明年1月15日掛牌。公司引入4名基礎投資者，合共認購1,170萬美元(約9,126萬港元)，佔集資上限約34.6%。農銀國際為獨家保薦人。

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