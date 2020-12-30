新股專輯：網上車市料交易促成服務明年復甦
2020年12月30日 19:07
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網上車市主席兼首席執行官徐翀(右)
中國汽車新媒體平台網上車市(Cheshi)(01490)周四(31日)起招股，上半年交易促成業務收入按年下滑逾九成。該集團主席兼首席執行官徐翀解釋，新冠肺炎疫情爆發拖累汽車行業表現，由於汽車無法完全透過網上銷售，公司交易促成業務亦受影響，但未有停止營運該業務。隨着中國疫情受控，汽車市場回復常態，相關業務將於明年完全復甦，而營銷收入增長亦會十分可觀。
他又提到，受惠一線、二線城市限購政策，以及三線以下城市的城鎮化和消費下沉，今年汽車市場銷量達雙位數增長，相信中國汽車市場與發達國家相比仍有較大成長空間，對行業前景感樂觀。另外，公司去年與中國太平洋保險(02601)探討在汽車保險上的合作。
網上車市將於下周五(1月8日)截止認購，每股招股價介乎1.08至1.28港元，發行2.04億股，集資最多2.61億元。每手4,000股，入場費約5,171.59元，預期明年1月15日掛牌。公司引入4名基礎投資者，合共認購1,170萬美元(約9,126萬港元)，佔集資上限約34.6%。農銀國際為獨家保薦人。
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