新股專輯：現代中藥周四起招股　入場費4454元

該公司是次計劃發行1.5億股，當中10%為本地公開發售，90%為國際配售，集資最多約2.2億元，所得將用作擴大產能；擴大華南及華東的分銷網絡；透過媒體營銷及推廣活動提升品牌知名度；加大研發力度、採購質量管理設備及擴大產品組合；升級IT系統及一般營運用途。

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