新股專輯：榮萬家明年起三方式拓展市場

公司上市所得款項有60%會用於戰略投資及收購機會，即45%用於收購物管相關項目公司，15%用於收購上下游企業。管理層提到，收、併購目標集中在「兩橫、兩縱、三集群」城市，「兩橫」指長江及隴海鐵路沿線，「兩縱」則指京滬、京廣鐵路沿線，「三集群」指環渤海經濟圈、長三角地區及珠三角地區的城市群。

管理層又指，今年上半年毛利率上升，主要由於受惠新冠肺炎疫情、公司物業收入增加，以及成本下降，都對下半年表現仍然樂觀。

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