深圳碧湖春天花園來港推售200個單位

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，由兆邦基集團及立橋金融集團聯合投資管理，位於深圳市坪山區的住宅項目碧湖春天花園，委託該行來港推售200伙，全屬三房戶，入場費約300萬元人民幣(下同)，首期金額約90萬元。

他指出，有興趣買家可在香港辦理購買手續，同時，發展商旗下銀行亦會承造按揭貸款。該行亦特別於荃灣設立樓盤展銷廳，並組成一隊逾50名營業員的銷售團隊，為準買家即場講解項目資料。

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