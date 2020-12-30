新股專輯：宋都服務指未來繼續在長三角發展
2020年12月30日 19:56
東網電視更多新聞短片
宋都服務控股股東俞建午(中)；執行董事沈光明(右一)
中國物業管理公司宋都服務(09608)周四(31日)起招股，該公司執行董事沈光明表示，將繼續聚焦長三角地區，由於當地經濟發達，增長亦較穩健，尤其是杭州。未來會擴展供應鏈上游及下游的業務，包括增值服務，同時利用新科技，令物業服務更智能化及數碼化。
今年上半年，該公司有41.1%收益來自同系宋都股份(600077.SH)。身兼宋都服務控股股東、宋都股份董事長俞建午指，宋都股份近年的自身業務一直以不低於50%的復合增長率發展，而他作為兩企的股東，宋都股份未來仍會如以往一樣，支持宋都服務。沈光明補充，除了宋都本身的項目，將積極對外拓展。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020