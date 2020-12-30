新股專輯：稻草熊娛樂周四起招股　入場費6222元

該公司發行約1.65億股，其中90%為國際配售，10%為本港公開發售，集資最多10.21億元，所得約70%將用於撥付劇集製作；約10%用於進行的潛在投資或併購；約10%透過收購至少一家優質版權公司取得更多IP；約10%用於營運資金及一般企業用途。

另外，引入3名基礎投資者，包括雪湖資本、IDG及唯品會，合共認購500萬美元(約3,900萬港元)等值股份。

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