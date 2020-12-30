美國政府在港物業　市值料逾300億元

美國政府於香港持有不少重要物業，除了交易遇阻的南區壽山村道項目外，還包括中環花園道26號美國駐港澳總領事館、山頂白加道3號美國駐港總領事官邸，以及中半山豪輝閣逾半數單位，市值料逾300億元。

該批物業全數坐落在港島區豪宅地段，當中以中環花園道26號較具規模，項目佔地約6.17萬方呎；位於頂級豪宅地段的白加道3號，地盤面積則約5.11萬方呎。另一批物業屬麥當勞道12至14號的豪輝閣，美國政府目前持有項目5至8樓、10至12樓、14至16樓、18樓，以及24至25樓，合共13伙連車位，該批單位1992年買入價共逾1.06億元。

雖然壽山村道交易有阻滯，但業界相信，這對香港豪宅市況不會構成任何影響。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，今次屬個別事件，而且早前山頂文輝道豪宅地以新高呎價成交，相信市況不會因而有改變。他亦相信，事件不會影響市場投資氣氛，惟投資者遇到同類物業交易時，將會加倍審慎。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020