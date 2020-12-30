新盤UPDATES：各類單位出現交易告吹個案

經濟情況未見起色，各區不論上車盤以至豪宅項目的不同類型單位，近期亦持續出現交易告吹情況，即使個別於多年前入市的買家，最終亦放棄完成選購單位交易。

●長沙灣AVA 61連錄3個單位終止買賣合約

新盤市場繼續湧現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，長沙灣AVA 61連錄3個單位終止買賣合約，包括5樓B室、23樓F室及29樓A室，該批單位原本於2017年售出，當時每戶成交價介乎343.9萬至630.2萬元。

●恆大‧珺瓏灣兩期及恆大‧睿峰年內共售985伙

內地發展商積極在港推售新盤。屯門恆大‧珺瓏灣兩期至今累售1,186伙，套現逾58億元，其中一房單位最受買家歡迎，已沽出533伙，而同系長沙灣恆大‧睿峰至今累沽203伙，成交金額逾17億元。若單計今年初以來，上述兩盤已合共賣出985個單位，成交金額共逾55億元。

●白石角嘉熙連沽兩伙 套現逾1600萬元

據一手銷售資訊網資料，嘉華國際（00173）旗下大埔白石角嘉熙單日連沽兩伙，套現1,646.7萬元。其中6座17樓F單位，實用面積495方呎，成交價863萬元，呎價17,434元。而10座9樓A室，實用面積463方呎，售價783.7萬元，呎價16,926元。

●深圳碧湖春天花園在港推售200伙

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，由兆邦基集團及立橋金融集團聯合投資管理，位於深圳市坪山區的住宅項目碧湖春天花園，委託該行在港推售200伙，全屬三房戶，入場費約300萬元（人民幣‧下同），首期金額約90萬元。

他指出，買家可在香港辦理購買手續，同時，發展商旗下銀行亦會承造按揭貸款。該行亦特別於荃灣設立樓盤展銷廳，並組成一隊逾50名營業員的銷售團隊，為準買家即場講解項目資料。

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