深圳更新重建搬遷制度　明年3月實施

深圳經濟特區城市更新條例明年3月實施，城市更新即對城市建成區內具備特定情形的區域，可按規定進行拆除重建或綜合整治的活動。為有效破解城市更新搬遷難問題，條例創設「個別徵收+行政訴訟」制度。

據新規，舊住宅區城市更新項目個別業主經行政調解後，仍未能簽訂搬遷補償協議的情況下，為維護及增進社會公共利益，推進城市規劃的實施，深圳經濟特區人民政府可以對未簽約部分房屋實施徵收，具體規定包括舊住宅區已簽訂搬遷補償協議的專有部分面積及物業權利人人數佔比，均不低於95%。

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