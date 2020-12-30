比亞迪同意半導體業務上市 不會放棄控制權
2020年12月30日 20:33
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比亞迪股份(002594.SZ)(01211)於深交所發公告，指董事會同意公司控股子公司比亞迪半導體籌劃分拆上市事項，並授權公司及比亞迪半導體管理層啟動分拆比亞迪半導體上市的前期籌備工作，相關方案有待公司董事會及股東大會審議。此次分拆事項不會導致公司喪失對比亞迪半導體的控制權。
目前由比亞迪持有72.3%的比亞迪半導體，主要業務覆蓋功率半導體、智能控制IC、智能傳感器及光電半 導體的研發、生產及銷售，擁有包含芯片設計、晶圓製造、封裝測試和下游應用 在內的一體化經營全產業鏈。
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