新股專輯：騰訊有份！醫渡科技入場費2656元
2020年12月30日 20:49
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騰訊(00700)持股2.73%的中國人工智能(AI)技術的醫療健康解決方案醫渡科技(02158)周四起至2021年1月7日招股，每股招股價介乎23.5元至26.3元，一手100股，入場費2,656.5元，預期1月15日掛牌。高盛、中金為聯席保薦人。
該公司計劃發售1.56億股，集資最多41.02億元，所得將用於增強公司的核心能力；業務擴張；投資及收購；營運資金和一般公司用途。
截至2020年3月底止，公司活躍客戶74個，按年增加1倍。全年虧損擴大至15.11億元人民幣(下同)，2019年同期蝕9.33億元，主要受累優先股、可換股票據、認股權證等公允價值變動，撇除有關公允價值變動後，經調整虧損3.23億元，較2019年同虧損4.19億元有所收窄；收入達5.58億元，按年飆升4.47倍。
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