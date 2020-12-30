新股專輯：騰訊有份！醫渡科技入場費2656元

該公司計劃發售1.56億股，集資最多41.02億元，所得將用於增強公司的核心能力；業務擴張；投資及收購；營運資金和一般公司用途。

截至2020年3月底止，公司活躍客戶74個，按年增加1倍。全年虧損擴大至15.11億元人民幣(下同)，2019年同期蝕9.33億元，主要受累優先股、可換股票據、認股權證等公允價值變動，撇除有關公允價值變動後，經調整虧損3.23億元，較2019年同虧損4.19億元有所收窄；收入達5.58億元，按年飆升4.47倍。

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