福晟國際遭入稟清盤　周四復牌

公司指，收到該呈請後，公司及呈請人已就還款計劃簽訂一份書面協議，據此呈請人必需於公司根據該協議履行協議條款後立即撤回該呈請。儘管如此，公司正在就該呈請尋求法律顧問的意見。公司將適時另發公告。

公司已向聯交所申請股份自周四(31日)上午9時正起恢復買賣。

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