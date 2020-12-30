福晟國際遭入稟清盤 周四復牌
2020年12月30日 21:21
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周三(30日)開市前停牌的福晟國際(00627)公布，遭陳阿菊入稟高等法院呈請公司清盤，理由是公司未能悉數償還其尚欠呈請人陳氏之債務，即公司於2017年12月1日發行、於2020年12月1日到期之三年期9%利率無抵押可贖回可換股債券，未償還本金2,700萬港元(連同其應計利息，直至實際支付)。相關聆訊將於明年3月24日上午10時進行。
公司指，收到該呈請後，公司及呈請人已就還款計劃簽訂一份書面協議，據此呈請人必需於公司根據該協議履行協議條款後立即撤回該呈請。儘管如此，公司正在就該呈請尋求法律顧問的意見。公司將適時另發公告。
公司已向聯交所申請股份自周四(31日)上午9時正起恢復買賣。
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