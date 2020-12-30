樓價UPDATES：業主趕移民！御皇庭放盤1個月　勁減60萬離場

移民賣樓個案持續出現，元朗錦綉花園及上水御皇庭相繼錄得同類個案，其中錦綉花園業主售後租回直至離港。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●跑馬地禮頓山1座低層A室，實用面積1,087方呎，三房連套房間隔，原開價4,400萬元，減價170萬元，以4,230萬元易手，實用呎價38,914元。

●鰂魚涌太古城美菊閣高層E室，實用面積922方呎，三房連套房間隔，叫價約1,880萬元，減價至約1,820萬元成交，實用呎價19,740元。原業主於1989年2月以約118萬元購入單位，是次轉手帳面大幅獲利約1,702萬元，升值約14.4倍。

●柴灣杏花邨7座低層4室，實用面積471方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，減價40萬元或約4.8%，以798萬元易手，實用呎價16,943元。

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九龍區

●藍田滙景花園16座高層C室，實用面積612方呎，三房間隔，開價948萬元，減價38萬元，以910萬元易手，實用呎價14,869元。

●九龍灣麗晶花園4座高層B室，實用面積407方呎，兩房間隔，由565萬元，減至548萬元成交，實用呎價13,464元。

●啟德OASIS KAI TAK第5座高層A室，實用面積509方呎，兩房間隔，放盤5個月，減價75萬元，以約1,275萬元成交，實用呎價25,049元，創同類單位新高價。

●九龍塘又一居7座高層G室，實用面積439方呎，兩房間隔，開價930萬元，降價60萬元，以870萬元成交，實用呎價19,818元。

●長沙灣曉悅中高層E室，實用面積273方呎，一房間隔，以530萬元易手，實用呎價19,414元。原業主於2014年12月以440萬元買入單位，持貨6年帳面獲利90萬元，單位升值約兩成。

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新界區

●元朗錦綉花園河北11街雙號屋，實用面積1,035方呎，業主準備移民，以1,310萬元沽出，實用呎價12,657元，沽貨後向新業主先租回單位一段時間直至離開香港。

●上水御皇庭2座中層F室，實用面積551方呎，三房間隔，放盤僅1個月，原叫價720萬元，因急着安排移民離港，故大幅減價60萬元，以660萬元沽出，實用呎價11,978元。

●東涌東堤灣畔5座中層D室，實用面積531方呎，兩房間隔，開價740萬元，減價5萬元，以735萬元賣出，實用呎價13,842元。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居13座低層E室，實用面積448方呎，兩房間隔，獲外區上車客以505萬元承接，實用呎價11,272元。

●荃灣全‧城滙5座中層B室，實用面積429方呎，兩房間隔，減價30萬元，獲換樓客以890萬元承接，實用呎價20,746元。原業主於2017年9月以659.67萬元一手買入單位，持貨3年轉售帳面獲利230.33萬元。

●粉嶺花都廣場7座高層A室，實用面積392方呎，兩房間隔，開價約520萬元，減至508.8萬元獲承接，實用呎價12,980元。

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