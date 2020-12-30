又到交稅季！今年銀行稅貸有乜特別？一文睇晒

每當納稅人收到「綠色炸彈」時，或許驟感失落，尤其今年正值世紀疫情。不過，如今的極低息環境，令港銀推出超進取的稅務貸款利率，實際年息低見1.26厘，同時「破天荒」有虛擬銀行參戰，使多達20家銀行加入稅貸戰場，市民選擇更多元化。與以往不同的是，今年銀行主攻穩定收入的小額稅貸客戶，做好風險管理，以免壞帳突飆。

打工仔近月陸續收到稅單，為解決交稅壓力，納稅人或會向銀行借稅貸。由於稅貸的利率有機會低於一般私人貸款，不少人亦趁機借作投資或消費等用途，致使銀行大力搶攻「綠色炸彈」商機，令每年稅貸成為兵家必爭之地。

觀乎市況，低息普遍集中於中小型銀行及金融機構。往年不時坐擁最低息寶座的華僑永亨信用財務，今年推出特低息口搶佔稅貸市場，實際年利率低至1.26厘，截至目前依然是最低息。不過，該行轉谷小額稅貸，最高貸款額僅限稅額的兩倍或30萬元，以較低為準。

富邦銀行亦較往年大手劈價，實際年利率低至1.28厘，較去年削逾一厘，而借貸金額則較高，適用於借貸80萬元或以上及還款期6個月的客戶，若夫婦同時申請、遞交申請表格並提取貸款，息率將按兩人獲批核貸款總額計算，或有更低息率。

面對上述戰況，中國通海資產管理私人客戶顧問服務總監張佩儀表示，在經濟不明朗下，大額稅貸客戶的收入或不如以往穩定，較穩定收入的小額稅貸客戶成為今年銀行對象，故認為一旦大客陷於失業危機，銀行的壞帳水平亦不會明顯轉差。

除了傳統銀行外，今年開業的虛擬銀行取態相當進取，眾安銀行的稅貸也針對貸款額較少的客戶，門檻僅需20萬元，以還款期6個月計算，實際年利率為1.45厘。值得留意的是，虛銀推出初期尤其重視客戶服務體驗，眾安會在收到完整資料後30分鐘內，將反饋結果給每位合資格客戶，如銀行未能履行承諾，每超時一分鐘，可獲10元的承諾現金回贈，上限為500元。

按往年經驗，不少市民借低息稅貸用於投資，張佩儀直言，今年稅貸十分低息，可考慮趁機冚其他高息貸款，加上股市仍暢旺，有銀行標榜3個月免息免供，變相可為借款人帶來較大彈性，惟她提醒，必須清楚個人借款目的及「還得起」才好入場，否則部分銀行的逾期還款手續費高昂，最後得不償失。

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