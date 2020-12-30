【深度解構】迎接中美科技戰　基金倡英特爾大變革

半導體老店英特爾(Intel)近期於先進晶片製程諸事不順，著名維權股東洛布據報向該公司發信，敦促管理層檢討事到如今是否還要守住晶片設計和生產「一條龍」的傳統，若不當機立斷大改革，更有危及美國科技優勢之虞！

消息刺激英特爾股價周二曾漲7.64%，收市升4.93%。

英特爾創辦人之一是發明晶片的諾伊斯(Robert Noyce)，可是由於在7納米製程良率遇阻，其處理器晶片的市場份額逐漸流失至早就委外生產晶片的超微半導體(AMD)，股價表現不但遠遠跑輸對方，更與以科技股為主的美國納指連番「破頂」背馳。現已放棄尖端製程研發競賽的美國晶片代工大廠GlobalFoundries(GF)，前身是AMD的晶片生產部門，換言之，洛布的議題是英特爾應否走AMD的老路。

其實，英特爾行政總裁斯旺早於今年7月中，就透露公司考慮把自家研發晶片委外製造。可能是出於「皇帝唔急太監急」的心理，據報洛布手上的英特爾股票，市值已經多達10億美元(約78億港元)，其主理的對沖基金Third Point，有權在公司下次股東周年大會提名董事。其信函更不諱言，要是英特爾不立即改革，恐危及美國尖端半導體供應之安全，迫使國家的電腦、數據中心和關鍵基建等，愈益依賴由「地緣政治不穩」的東亞地區提供部件。

他認為，英特爾應考慮將晶片設計與半導體生產部門分開，但這事甚具爭議，不僅因為英特爾也深知華府希望國產關乎國家安全的先進半導體；再者，從商業角度，其晶片需求極大，若不明確放棄晶片製造，就算委外，台積電也未必敢斥資為其設置產能，到頭來解決不了盡早把自家研發晶片推出市面、扳回市佔的難題。洛布認為，英特爾的選項之一是以聯營公司形式經營晶片生產部門。

不過，在他眼中，英特爾最迫切的任務是留住人才，事關很多有才華的晶片設計師因為對公司現狀沮喪而大舉外逃。

另邊廂，據報晶片代工「龍頭」台積電5納米製程失去大客華為後，獲其他客戶迅速填補，月產能將超過9萬片12吋晶圓。同時，該公司明年動工建設的美國亞利桑那州5納米製程晶片廠，帥印敲定由企業策略辦公室主管Rick Cassidy執掌。

【歐盟投資半導體1.38萬億】

以德國、法國及荷蘭為首的17個歐盟國家簽訂了一項規模達到1,450億歐元(近1.38萬億港元)的投資協議，攜手投資處理器與半導體之設計與生產，同時力拼導入連世界最先進晶片代工廠台積電也未公布開發時間表的尖端2納米製程。

之所以要這樣「大撒幣」，主要是經歷幾十年的全球化後，開始意識到供應鏈安全的問題。17國的聯合聲明亦提到，為確保歐洲科技的主權與競爭力，一定要強化研發下一世代的處理器和半導體的能力。所需資金將出自歐盟與各國的疫情復甦基金。

現時全球最先進的晶片生產工藝由台灣、南韓和美國的企業掌握，但其實歐洲並非完全「無影」，如德國的英飛凌是新能源汽車核心半導體器件IGBT的「一哥」、瑞士的意法半導體則有自家晶片產能，尤其是第三代半導體氮化鎵(GaN)。

事實上，之前英國傳媒有報道指出，華府嚴打流動通訊設備巨頭華為等的中國企業，導致很多要用美國技術的歐洲晶片及相關設備廠商，不得不屈服於美國的霸權。一名業界人士抱怨聲稱，其公司曾被阻止向中國買家供貨，因為美國懷疑涉事組件或被中國用於軍事，可是有關組件的市場很快就被通過中間商銷售的美國供應商填滿。上述意法半導體月初就以美國打華為作理由，將年度收入目標推遲一年。

該報道還引述歐洲外交官指出，即使他們同意華府遏止晶片技術助長中國軍事建設，歐盟國家與科企對於美國的單邊制裁感到愈益沮喪，渴望減少使用美國技術。

【食正晶片熱 三星台積電又破頂】

隨着高階的微處理器晶片愈來愈多採用英國晶片設計品牌安謀(ARM)的架構，令晶片代工業開拓了以往被英特爾(Intel)獨佔的商機。除「龍頭」台積電受惠外，南韓投資公司也看好三星電子會迎來絕佳切入點，故調高三星電子的目標價。在前景看俏下，台積電及三星電子股價周三雙雙破頂。

三星電子趁中美科技戰打得如火如荼，正全力衝刺晶片代工業務。投資公司Korea Investment ＆ Securities看好其晶片代工分部，認為將受惠更多個人電腦與伺服器的高階中央處理器需求，調升目標價至9.2萬韓圜。該股周三曾高見8.13萬韓圜，再創歷史新高，收報8.1萬韓圜，升約3.4%。

台積電同樣新高停不了，周三收報525元新台幣，升1.94%，市值達13.61萬億元新台幣(約3.7萬億港元)。該公司早前強調，內部未看到有削單情況，到明年上半年看起來仍很好，且表現將優於過往季節。

據外媒報道，由於今年新推出的5G版本iPhone 12系列熱賣，蘋果公司(Apple Inc.)計劃明年上半年提升iPhone產量，較今年同期增長30%至9,600萬部，符合台積電對明年上半年的樂觀展望。再者，明年蘋果公司將再推出一系列自行研發的Mac晶片，令專家看好主力晶片代工的台積電可受惠，持續成為推升業績增長的主要引擎。

【「女股神」看好三大基因股媲美「FAANG」】

新冠肺炎疫情令醫藥行業成為全球股市焦點，今年生物科技、製藥股勁受熱錢追捧，美股當中研究基因編輯的遺傳學股近期升勢強勁，連基金界名人亦表明，看好基因領域的美股將於未來5年帶來強勁回報，甚至預測下一批可媲美「FAANG」的科技企業，大有可能來自基因領域。

外媒報道，有「女股神」之稱的ARK Investment創辦人、對沖基金經紀凱薩琳(Catherine Wood)表示，基因類股份的潛力極大，將是美股最大的驚喜，因透過基因編輯、人工智能和基因療法的融合，將能治愈困擾人類多時的疾病，甚至預測疾病的發生。

在她的投資組合中，遺傳學股Editas Medicine(美股：EDIT)、CRISPR Therapeutics AG(美股：CRSP)、Intellia Therapeutics(美股：NTLA)齊齊進身為上周一(21日) 納斯達克生物技術指數表現最好的五大股票，單日分別勁飆29.89%、12.27%及13.21%，今年截至上周一為止的累計漲幅更分別達到1.82倍、1.73倍及3.27倍。

事實上，由凱薩琳掌管的交易所買賣基金(ETF)之中，主要鎖定生物科技股的ARK Genomic Revolution ETF(美股：ARKG)今年以來已累漲逾1.8倍，而ARKG第二大持股便是CRISPR Therapeutics AG。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020