京東探討將京東智聯雲業務併入京東數科
2020年12月30日 21:53
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京東集團(09618)公布，董事會授權公司探討可能將京東智聯雲業務併入公司擁有主要少數股東權益的京東數科，以換取京東數科若干股權之可行性及條款。
公告指，假設發生該潛在交易，京東數科將可以更好的為其業務合作夥伴提供一整套尖端技術服務，同時公司將繼續專注於其核心競爭力及協同業務，以更好地服務客戶。
董事會獨立審計委員會擬與第三方專業顧問合作，以評估與上述潛在交易有關的詳細條款。
另於周三(30日)，王振輝辭去其作為京東物流首席執行官的職務，董事會已任命公司前首席人力資源官余睿接任。
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