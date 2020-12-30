京東探討將京東智聯雲業務併入京東數科

公告指，假設發生該潛在交易，京東數科將可以更好的為其業務合作夥伴提供一整套尖端技術服務，同時公司將繼續專注於其核心競爭力及協同業務，以更好地服務客戶。

董事會獨立審計委員會擬與第三方專業顧問合作，以評估與上述潛在交易有關的詳細條款。

另於周三(30日)，王振輝辭去其作為京東物流首席執行官的職務，董事會已任命公司前首席人力資源官余睿接任。

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