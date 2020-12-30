【悲情樓市】經濟前景未明　全年逾400宗一手交易告吹

經濟及樓市前景未明，買家入市意欲受挫。根據東網統計，12月至今全港新盤已錄30多宗交易告吹，帶動全年共錄超過435宗交易未有進展或終止買賣個案，創出新例後新高紀錄，與去年全年相比，數字更大幅急升超過3成。

據一手銷售資訊網資料，本月整體新盤銷量較上月顯著下跌，但交易告吹數字跌幅明顯較細，按月僅減少逾四成，推動全年有關宗數持續上升。當中長沙灣AVA 61剛連錄3宗終止買賣合約，該批單位分別為5樓B室、23樓F室及29樓A室，原本於2017年以343.9萬至630.2萬元售出。

豪宅盤亦續現未能完成交易情況。屯門琨崙日前連錄兩宗大額「甩單」情況，單位原於本月17日售出，成交金額共5,788萬元，當中包括青玥琳洋房單位28A，原本連車位做價2,860萬元，而青玥琳洋房單位29A連車位售價則為2,928萬元。

●十大藍籌盤七成價跌 交投少3.2%

新冠肺炎疫情惡化，政府收緊禁聚令，對12月樓價走勢構成負面影響。十大屋苑當中，佔7個本月呎價出現跌幅，並以鰂魚涌太古城及紅磡黃埔花園最遜色，跌幅均超過4%。不過，由於樓格回軟，故交投企穩，整批屋苑暫錄269宗成交，較上月全月僅少約3.2%。

綜合市場資訊，12月二手樓市呈價跌量穩局面，太古城平均呎價約18,587元，較上月約19,418元顯著回落，暫錄24宗交投則按月持平。部分優質單位需減價易手，美聯陳彪表示，屋苑美菊閣高層E室，實用面積922方呎，三房連套房間隔，減價60萬元，以約1,820萬元成交，呎價19,740元。

黃埔花園則出現價量齊挫慘況，中原袁顯岸表示，該盤本月暫僅22宗成交，平均實用呎價跌至16,066元，相信是疫情升溫窒礙成交。其中9期10座中層B室，實用面積765方呎，9月叫價1,250萬元，累減72萬元，成交價1,178萬元，呎價15,399元。他指出，政府應撤銷額外印花稅，以及購買第二個單位的15%從價印花稅，方便部分疫情期間失業的市民資金周轉。

新界屋苑則以沙田第一城表現最差，平均呎價按月下跌約1.7%，報16,806元。屋苑樓價近日再次失守「5球」，美聯翁凱傑表示，單位為48座低層A室兩房戶，以484.8萬元易手，呎價17,070元。

而期內交投量跌幅最大為將軍澳新都城，中原柯勇稱，屋苑上月錄約41宗買賣，但隨着筍盤被消化，加上疫情因素，12月成交量暫約20宗，按月急挫51.2%。

主流屋苑普遍跌價，其他類型單位樓價表現同樣失色。忠誠拍賣昨推出9項物業公開競投，最終只售出一項，單位為灣仔嘉薈軒高層11室銀主盤，實用面積357方呎，開價580萬元，搶高至660萬元售出，呎價18,487元。該行發言人稱，上址銀行估價約710萬元，是次成交低約50萬元。

豪宅再有損手個案，土地註冊處資料，西半山CONDUIT 18一個複式連平台戶，以約4,400萬元登記易手，金潤集團於2009年以約4,529.1萬元購入，單位曾先後承做多次按揭，是次轉售帳面貶值約129萬元或約2.9%。據了解，原業主為本地知名酒樓家族相關人士。

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