旭輝夥恒基地產成立合營　開發廈門房地產項目

恒基中國投資旗下北京恒華將透過增資方式，收購旭輝附屬公司廈門和際50%股本權益，完成後，旭輝及恒基雙方各間接持有承辦廈門地段開發之項目公司50%權益。

廈門地段的平均土地成本約為每平方米50,603元人民幣(下同)。目前擬定集團就廈門合作協議項下擬進行交易應付的資本承擔預計為14.67億元，由內部資源撥付。

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